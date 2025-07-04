المحكمة تعقد جلسة للنظر في طلب النيابة بتوقيف الرئيس السابق يون

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من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة بعد غد الأربعاء للنظر في طلب النيابة العامة بتوقيف الرئيس السابق "يون صوك يول".وسوف يجري القاضي "نام سيه جين" مدير قسم طلبات التوقيف في محكمة سيول المركزية الإقليمية جلسة للنظر في طلب توقيف الرئيس السابق "يون"، الذي يواجه اتهامات بعرقلة سير العدالة، في الساعة الثانية و15 دقيقة من بعد ظهر يوم الأربعاء.وقدم فريق خاص من ممثلي النيابة العامة طلبا جديدا أمس الأحد لاحتجاز الرئيس السابق "يون"، وذلك بعد يوم من استجوابهم له فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في شهر ديسمبر من العام الماضي.ويتعلق طلب الاعتقال باتهامات إساءة استخدام السلطة، وإنشاء وثائق رسمية مزورة، وعرقلة سير العدالة.ويواجه الرئيس السابق "يون" محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي، وقد ألقي القبض عليه في شهر يناير الماضي بعد مقاومته للسلطات، لكن جرى إطلاق سراحه يوم الثامن من مارس بعد 52 يوما من اعتقاله.