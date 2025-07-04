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السياسية

الرئيس لي يعين رئيس لجنة الطوارئ السابق لحزب قوة الشعب مبعوثا خاصا للولايات المتحدة

Write: 2025-07-07 12:52:22Update: 2025-07-07 13:34:17

الرئيس لي يعين رئيس لجنة الطوارئ السابق لحزب قوة الشعب مبعوثا خاصا للولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

اختار الرئيسُ "لي جيه ميونغ" الرئيسَ السابق للجنة الطارئة لحزب قوة الشعب المعارض "كيم جونغ إين"، كمبعوث خاص للولايات المتحدة، وذلك ضمن عملية إيفاد مبعوثين خاصين إلى عدد من الدول الرئيسية.
ووفقا لمصادر في الحزب الديمقراطي الحاكم، طلب المكتب الرئاسي من "كيم جونغ إين" القيام بزيارة للولايات المتحدة كمبعوث رئاسي خاص.
ومن جانبه، أكد "كيم" أنه وافق على هذه المهمة، ورفض توضيح موعد زيارته للولايات المتحدة، موضحا أنه من الضروري إجراء تنسيق بهذا الشأن مع الجانب الأمريكي.
كما تبين أن وفد المبعوث الخاص يضم أيضا النائبة "لي أون جو" عضوة المجلس الأعلى للحزب الديمقراطي الحاكم، والنائب "كيم او يونغ" من الحزب الحاكم.
ومن المتوقع أن يبحث الوفد مع الجانب الأمريكي القضايا المتعلقة بالقمة الكورية الأمريكية ومفاوضات الرسوم الجمركية.
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