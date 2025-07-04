وزير التجارة الكوري يجري مفاوضات حول الرسوم الجمركية مع رئيس مكتب التمثيل التجاري الأمريكي

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أجرى وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" مفاوضات حول الرسوم الجمركية مع رئيس مكتب التمثيل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" أول من أمس السبت في واشنطن، وسط اقتراب الموعد النهائي للسماح بالإعفاء من الرسوم الجمريكة المتبادلة، غدا الثلاثاء.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن الوزير "يوه" قدم خلال المفاوضات شرحا عن موقف كوريا الجنوبية من إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية، وعرض رؤية الحكومة الكورية بشأن إطار تعاون متبادل المنفعة في الصناعات التحويلية بين سيول وواشنطن.وأكد الوزير الكوري على ضرورة أن يتضمن الاتفاق النهائي بين البلدين إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيفيها على بعض السلع، بما في ذلك السيارات والصلب.كما ناقش الجانبان إمكانية تمديد فترة السماح بالإعفاء من الرسوم الجمركية المتبادلة على كوريا الجنوبية، ومواصلة المحادثات التجارية بين البلدين.واتفقا أيضا على أن المفاوضات قد جرت على أساس حسن النية خلال الشهر الأول من انطلاق حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ" في كوريا الجنوبية، مؤكديْن على ضرورة تضييق الفجوة في مواقفهما بشأن الرسوم الجمركية.