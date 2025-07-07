تجاوز عدد الشركات الكورية التي أغلقت أبوابها مستوى مليون في عام 2024

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تجاوز عدد الشركات التي أغلقت أبوابها في كوريا الجنوبية مستوى مليون شركة في عام 2024، وذلك لأول مرة منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الضرائب الوطنية الكورية أمس الأحد، فقد تقدم ما مجموعه مليون وثمانية آلاف و282 فردا وشركة بطلبات لإغلاق أعمالهم في عام 2024، بزيادة قدرها 21 ألفا و795 مقارنة بالعام الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها ذلك الرقم مستوى مليون منذ أن بدأت الدولة في جمع هذه البيانات في عام 1995.وبلغ عدد الشركات التي أغلقت أبوابها حوالي 922 ألف شركة في عام 2019، ثم انخفض لثلاثة أعوام متتالية قبل أن يرتفع إلى أكثر من 986 ألف شركة في عام 2023، ويتجاوز عتبة المليون في عام 2024.وقد ارتفع معدل إغلاق الشركات لعامين متتاليين، من 9.02% في عام 2023 إلى 9.04% في العام الماضي، وهذا يعني أن حوالي 9% من بين جميع الشركات في كوريا قد أغلقت أبوابها في عام 2024.