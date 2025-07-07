إجراء امتحان القبول الجامعي لهذا العام يوم 13 نوفمبر

تقرر إجراء امتحان القبول الجامعي لهذا العام، والمعروف باسم "سُو نِنغ" باللغة الكورية، يوم 13 نوفمبر القادم.وأعلن المعهد الكوري للمناهج والتقييم، الذي يُشرف على إنتاج اختبارات القدرات الدراسية الجامعية، عن تفاصيل امتحان هذا العام، أمس الأحد، حيث أوضح أن الأسئلة ستُصمم بحيث يتمكن الطلاب الذين التزموا بالمنهج الوطني بجدّ واستكملوا دراستهم بمحاضرات وكتب القناة التعليمية "إي بي إس"، من الإجابة عليها بنجاح.وأكد المعهد أنه سيتم استبعاد الأسئلة التي تُفضل الطلاب الذين يعتمدون بشكل كبير على التعليم الخاص وأساليب أداء الاختبارات، مع الحفاظ على مستوى مناسب من التمييز.وكما هو الحال في السنوات السابقة، سيتم استخلاص حوالي 50% من الأسئلة من المحتوى الذي يُقدمه نظام البث التعليمي الحكومي "إي بي إس".كما أوضح المعهد أن الأسئلة ستتضمن بشكل فعال جداول ورسوما توضيحية ومقاطع من مواد "إي بي إس".