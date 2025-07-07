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الاقتصادية

عدد المسافرين الدوليين جوا في كوريا يحقق رقما قياسيا في النصف الأول من هذا العام

Write: 2025-07-07 13:48:49

عدد المسافرين الدوليين جوا في كوريا يحقق رقما قياسيا في النصف الأول من هذا العام

Photo : YONHAP News

بلغ عدد المسافرين الدوليين جوا في كوريا الجنوبية أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث وصل إلى حوالي 46 مليون مسافر خلال النصف الأول من هذا العام، مسجلا رقما قياسيا جديدا.
ووفقا لبيانات صادرة أمس الأحد عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، نقلت الرحلات الدولية التي تشغلّها شركات الطيران المحلية والأجنبية 46 مليون مسافر خلال الفترة بين يناير ويونيو، بزيادة نسبتها 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتجاوز هذا العدد الرقم القياسي السابق المسجل في النصف الأول من عام 2019، والذي بلغ 45.5 مليون مسافر، قبل اندلاع جائحة كورونا.
كما ارتفع عدد الرحلات الدولية بنسبة 5.6% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 264 ألف مسافر، محطما بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في النصف الأول من عام 2019.
ولوحظ أكبر نمو على الخطوط المتجهة من وإلى الصين، حيث بلغ عدد المسافرين 7.81 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 24.3% مقارنة بالعام السابق.

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