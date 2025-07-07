إغلاق حوالي ألف محطة وقود في جميع أنحاء كوريا خلال السنوات الست الماضية

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تم إغلاق ما يقرب من ألف محطة وقود في جميع أنحاء كوريا الجنوبية خلال السنوات الست والنصف الماضية، مما يعكس انكماشا مستمرا في هذا القطاع.ووفقا لبيانات صادرة عن نظام معلومات الأسعار التابع لشركة النفط الوطنية الكورية، "أوبينِت"، أمس الأحد، انخفض عدد محطات الوقود في جميع أنحاء كوريا من أحد عشر ألفا و499 محطة في عام 2019 إلى عشرة آلاف و528 محطة بنهاية يونيو 2025، وهو انخفاض قدره 971 محطة، أي بنسبة 8.4%.ويعني هذا إغلاق محطة وقود واحدة كل يومين إلى ثلاثة أيام خلال تلك الفترة.وكان عدد محطات الوقود قد بلغ ذروته في عام 2010 عند ما زاد قليلا عن 13 ألف محطة، ثم شهد انخفاضا مستمرا على مدار 15 عاما متتالية، مما يشير إلى تباطؤ هيكلي في هذا القطاع.وبالمعدل الحالي، من المتوقع أن ينخفض إجمالي عدد المحطات إلى أقل من عشرة آلاف محطة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.وتعود عمليات الإغلاق إلى حد كبير إلى تدهور الربحية، حيث انخفضت هوامش الربح التشغيلي من 17.8% في عام 1991، و11.5% في عام 2001، إلى 1.7% فقط في عام 2023.