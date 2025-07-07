مستشار الأمن القومي الكوري يزور الولايات المتحدة لبحث قضايا التجارة

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بدأ مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية "وي سونغ لاك"، زيارة إلى الولايات المتحدة لمناقشة قضايا التجارة والأمن قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو لفترة التجميد التي استمرت 90 يوما للرسوم الجمركية الأمريكية.ولدى وصوله إلى مطار دالاس الدولي بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأحد، أعرب "وي" عن أمله في أن تُحدث العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين سيول وواشنطن تأثيرا إيجابيا على مفاوضات الرسوم الجمركية الجارية حاليا.وعندما سُئل عما إذا كانت محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" ستُسهم في المفاوضات التجارية، قال إنه متفائل، موضحا أنه يدير مع روبيو العلاقات العامة بين البلدين كمستشاريْن للأمن القومي، لذا فمن المتوقع أن يُغطيا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التجارة.وأعرب المسؤول الكوري عن أمله في أن تتم مناقشة مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وتحديد موعد قمة بين رئيسي البلدين، ضمن المناقشات التي سيجريها هناك.