التكتل الحاكم يعقد أول اجتماع رفيع المستوى لتنسيق السياسات

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اتفقت الحكومة الكورية والحزب الديمقراطي الحاكم على بذل أقصى الجهود لتحقيق استقرار الأسعار والتنفيذ السريع للميزانية التكميلية من أجل تحفيز الاستهلاك.وصرح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "باك سانغ هيوك" أمس الأحد، بأن التكتل الحاكم توصل إلى هذا الاتفاق خلال أول اجتماع رفيع المستوى لتنسيق السياسات في عهد إدارة الرئيس "لي جيه ميونغ".وخلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في سيول، حثّ الحزب الحاكم الحكومة على الحفاظ على تواصل وثيق مع الصناعات من أجل الحد من ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة لتخفيف العبء عن المستهلكين، ووافقت الحكومة على دراسة الأمر بجدية.كما دعا التكتل الحاكم الحكومة إلى تنفيذ الميزانية التكميلية في أسرع وقت ممكن، بينما قدمت الحكومة خطة لتنفيذ 85% من الميزانية بحلول نهاية سبتمبر.وناقش اجتماع تنسيق السياسات أيضا تدابير الاستجابة للكوارث، بما في ذلك موجات الحر والفيضانات.وحضر الاجتماع كبار المسؤولين من الحكومة والحزب الحاكم والمكتب الرئاسي، بمن في ذلك رئيس الوزراء "كيم مين سوك"، ورئيس الحزب الديمقراطي "كيم بيونغ كي"، وكبير المساعدين الرئاسيين "كانغ هون سيك".