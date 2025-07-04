واشنطن ترسل خطابات للتعريفة الجمركية إلى 15 دولة ابتداء من اليوم الاثنين

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستبدأ في إرسال خطابات لإخطار ما بين 12 و15 دولة بمعدلات التعريفة الجمركية ابتداء من اليوم الاثنين.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين قبل صعوده إلى طائرة الرئاسة في "نيوجيرسي" أمس الأحد، حيث أضاف أنه سيتم أيضا إرسال المزيد من الخطابات يومي الثلاثاء والأربعاء.وقال إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقات مع بعض الدول، لذا سيكون هناك مزيج من الخطابات والاتفاقاتت.وأوضح ترامب أنه من المتوقع أن تُختتم المفاوضات مع معظم الدول بحلول يوم 9 يوليو، مما سيؤدي إما إلى اتفاق رسمي أو إصدار خطاب حول التعريفة الجمركية.وأكد وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك"، إلى جانب الرئيس، أن معدلات التعريفة الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس، وقال إن بلاده منخرطة بنشاط في محادثات تجارية مع مختلف الدول.