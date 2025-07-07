السياسية بدء الجولة الخامسة من محادثات ترقية اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وبريطانيا

ستطلق كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة اليوم الاثنين الجولة الخامسة من المفاوضات الخاصة بترقية اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أن المحادثات ستُعقد حتى يوم الجمعة في سيول، بمشاركة حوالي 60 مسؤولا من كلا البلدين.

وأعربت "كوان هيه جين" مديرة إجارة مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة في الوزارة، عن أملها في أن يُساعد هذا الاتفاق المُحسّن البلدين على مواجهة مخاطر سلسلة التوريد العالمية بشكل مشترك، وتعميق التعاون في المجالات الرئيسية للتجارة والاستثمار.

وخلال هذه الجولة الأخيرة من المحادثات، يهدف الجانبان إلى تضييق هوة الخلافات وإحراز تقدم في 16 قطاعا، بما في ذلك الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية.

وكانت اتفاقية التجارة الحرة الحالية، المُوقّعة في عام 2019، قد دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي.

وانخرطت كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة في مفاوضات رسمية لتحديث الاتفاقية منذ عام 2023.

