آن تشول سو يترك لجنة الإصلاح في حزب قوة الشعب ليترشح لرئاسة الحزب

Photo : YONHAP News

أعلن النائب البرلماني "آن تشول سو" من حزب قوة الشعب المعارض، أنه سيتنحى عن رئاسة لجنة الإصلاح في الحزب، بعد أيام قليلة من توليه المنصب، وسوف يترشح بدلا من ذلك في انتخابات قيادة الحزب القادمة.وأعلن آن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان أمس الاثنين، حيث اتهم لجنة الطوارئ التوجيهية للحزب برفض مقترحات إصلاح كوادر الحزب، وقال إنه قبل منصب رئيس لجنة الإصلاح بدافع الواجب في وقت عصيب يمر به الحزب، لكنه واجه "عائقا كبيرا" قبل أن يتمكن حتى من البدء في تطبيق الإصلاحات.وأضاف أنه أجرى مناقشات متعددة مع القيادة المؤقتة للحزب حول إصلاح كوادر الحزب، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق. وأكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتغييرات في كوادر الحزب، وأنه سيقود عملية الإصلاحات الشاملة كرئيس للحزب.كما تعهد بقطع علاقات الحزب مع الرئيس السابق يون صوك يول وزوجته كيم كون هي، معلنا نهاية ما أسماه بـ"عصر اللاعقلانية والظلم”.