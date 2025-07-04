المتاجر الكبرى ومتاجر التجزئة تقدم خصوماتٍ لاستقرار أسعار المواد الغذائية

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ستبدأ سلاسل متاجر البقالة الكبرى ومتاجر التجزئة في كوريا بطرح خصوماتٍ كبيرة على المنتجات الغذائية الأساسية، مثل الراميون والخبز والقهوة، في إطار جهودٍ حكوميةٍ مدعومةٍ للمساعدة في استقرار الأسعار.كشفت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية عن هذه الخطة أمس الاثنين عقب اجتماعٍ عُقد يوم الجمعة الماضي مع شركات الأغذية والتوزيع، حيث تم الاتفاق على إطلاق حملة خصوماتٍ صيفيةٍ واسعة النطاق تبدأ هذا الشهر لتخفيف العبء المالي على المستهلكين.وسوف تقدم شركاتٌ، مثل نونغ شيم وأوتوغي وبالدو، خصوماتٍ تتراوح بين 10% و50% على منتجات معينة من الراميون في المتاجر الكبرى، كما ستُطلق عروضا ترويجية تشمل "اثنان بسعر واحد" و"اثنان زائد واحد" في متاجر التجزئة.وسوف تقدم شركة إس بي سي خصوماتٍ تصل إلى 50% على منتجات الخبز والهوتوك التي تُباع في سلاسل المتاجر الكبرى حتى 17 يوليو، بينما ستُطلق شركة دونغ صو للأغذية عروضا ترويجية بعنوان "اشترِ واحدا واحصل على الثاني مجانا" على منتجات القهوة.وفي غضون ذلك، ستُقيم شركتا سي جيه وديه سانغ فعاليات خاصة وتُقدمان خصومات على منتجات الكيمتشي المُباعة في المتاجر ومتاجر التجزئة الإلكترونية وقنوات التسوق المنزلي.ستبدأ سلاسل متاجر البقالة الكبرى ومتاجر التجزئة في كوريا بطرح خصوماتٍ كبيرة على المنتجات الغذائية الأساسية، مثل الراميون والخبز والقهوة، في إطار جهودٍ حكوميةٍ مدعومةٍ للمساعدة في استقرار الأسعار.كشفت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية عن هذه الخطة أمس الاثنين عقب اجتماعٍ عُقد يوم الجمعة الماضي مع شركات الأغذية والتوزيع، حيث تم الاتفاق على إطلاق حملة خصوماتٍ صيفيةٍ واسعة النطاق تبدأ هذا الشهر لتخفيف العبء المالي على المستهلكين.وسوف تقدم شركاتٌ، مثل نونغ شيم وأوتوغي وبالدو، خصوماتٍ تتراوح بين 10% و50% على منتجات معينة من الراميون في المتاجر الكبرى، كما ستُطلق عروضا ترويجية تشمل "اثنان بسعر واحد" و"اثنان زائد واحد" في متاجر التجزئة.وسوف تقدم شركة إس بي سي خصوماتٍ تصل إلى 50% على منتجات الخبز والهوتوك التي تُباع في سلاسل المتاجر الكبرى حتى 17 يوليو، بينما ستُطلق شركة دونغ صو للأغذية عروضا ترويجية بعنوان "اشترِ واحدا واحصل على الثاني مجانا" على منتجات القهوة.وفي غضون ذلك، ستُقيم شركتا سي جيه وديه سانغ فعاليات خاصة وتُقدمان خصومات على منتجات الكيمتشي المُباعة في المتاجر ومتاجر التجزئة الإلكترونية وقنوات التسوق المنزلي.وتأتي خطة الخصومات الصيفية بعد خمسة أيام من إصدار الحكومة تقريرها عن اتجاهات أسعار المستهلك لشهر يونيو، وتعهدها ببذل جهود للحد من التضخم، لا سيما في قطاع الأغذية المُصنّعة. وقد ارتفعت أسعار الأغذية المُصنّعة بنسبة 4.6% الشهر الماضي مُقارنة بالعام الماضي، مُسجلة أعلى زيادة منذ نوفمبر 2023.