إل جي للإلكترونيات تتوقع انخفاض أرباحها التشغيلية في الربع الثاني بنسبة 47%

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توقعت شركة إل جي للإلكترونيات انخفاض أرباحها التشغيلية الفصلية إلى النصف تقريبا مُقارنة بالعام الماضي، مُشيرة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية.ووفقا للأرقام الأولية الواردة في الإفصاح التنظيمي للشركة أمس الاثنين، بلغت أرباح التشغيل للفترة من أبريل إلى يونيو 639.1 مليار وون، بانخفاض نسبته 46.6% مقارنة بالعام الماضي.وبالمقارنة مع الربع الأول، يُمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 49.2%، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة حوالي 750 مليار وون.ومن المتوقع أن تبلغ مبيعات الربع الثاني 20.74 تريليون وون، بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة بالعام الماضي و8.8% مقارنة بالربع السابق.وأرجعت الشركة انخفاض كل من الأرباح التشغيلية والمبيعات إلى تأخر تعافي ثقة المستهلكين في الأسواق الرئيسية.