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توقعات بالمزيد من الليالي الاستوائية وارتفاع الرطوبة اليوم الثلاثاء

Write: 2025-07-08 09:40:00

توقعات بالمزيد من الليالي الاستوائية وارتفاع الرطوبة اليوم الثلاثاء

Photo : KBS News

من المتوقع أن تشهد العديد من المناطق في كوريا الجنوبية المزيد من الليالي الاستوائية.
جاء ذلك بعد صدور أول تحذير من موجة الحر هذا العام للعاصمة سيول أمس الاثنين.
ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع هطول أمطار تصل معدلاتها إلى 40 ملليمترا في المناطق الداخلية بسبب عدم استقرار الغلاف الجوي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
ومن المتوقع أن ترتفع الرطوبة أكثر اليوم الثلاثاء، مع احتمال هطول المزيد من الأمطار في معظم المناطق.
ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح الثلاثاء بين 23 و27 درجة مئوية، وأن ترتفع العظمى نهارا إلى ما بين 27 و36 درجة.
وفي ظل هذه الرطوبة، من المرجح أن ترتفع درجة الحرارة الحسية القصوى في معظم أنحاء كوريا إلى حوالي 35 درجة.


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