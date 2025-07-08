زيادة الأمراض المرتبطة بالحرارة على مستوى كوريا وسط موجة حر طويلة الأمد

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تشهد الأمراض المرتبطة بالحرارة ارتفاعا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية بسبب موجة حر طويلة الأمد.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين، تم نقل 59 شخصا إلى غرف الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة أول من أمس، وتوفي منهم اثنان.وخلال الفترة من 20 مايو إلى 6 يوليو، ارتفع العدد التراكمي لهذا العام، والبالغ 859 مريضا في حوالي 500 غرفة طوارئ، بنسبة 83.2% مقارنة بـ469 مريضا في العام الماضي.وقد لقي سبعة أشخاص حتفهم بسبب الحرارة حتى الآن هذا العام، أي أكثر من ضعف عدد الوفيات الثلاثة في الفترة نفسها من العام الماضي.وعانى 54.6% من المرضى من إجهاد حراري، بينما عانى 20.1% منهم من ضربات شمس، و13.7% بتقلصات حرارية.