الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كوريا بدءا من 1 أغسطس

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية متبادلة بنسبة 25% على جميع الواردات من كوريا الجنوبية اعتبارا من 1 أغسطس.وأعلن ترامب عن ذلك أمس الاثنين في رسالة نُشرت على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين، للأسف، بعيدة كل البعد عن "التبادلية".وفي الرسالة الموجهة إلى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ"، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض على كوريا الجنوبية رسوما جمركية بنسبة 25% فقط على جميع المنتجات الكورية الجنوبية المرسلة إلى الولايات المتحدة، منفصلة عن جميع الرسوم الجمركية القطاعية.وأضاف أن البضائع التي تُشحن من كوريا الجنوبية للتهرب من رسوم جمركية أعلى ستخضع لهذه الرسوم.وحذر ترامب من أنه في حال قررت كوريا الجنوبية رفع رسومها الجمركية، فسوف تتم إضافة أي مبلغ تختاره إلى نسبة الـ25% التي تفرضها الولايات المتحدة.ومع ذلك، ترك ترامب الباب مفتوحا أمام تعديل السعر، قائلا إنه إذا رغبت كوريا الجنوبية في فتح أسواقها التجارية المغلقة أمام الولايات المتحدة، وإلغاء سياساتها الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، فربما تنظر الولايات المتحدة في تعديل هذه الرسالة.