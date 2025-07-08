كوريا تعتبر رسالة ترامب بشأن التعريفات الجمركية تمديدا للموعد النهائي

Photo : KBS News

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها تعتبر رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أخطر فيها كوريا الجنوبية بفرض تعريفات جمركية متبادلة بنسبة 25%، تمديدا فعليا لتعليق التعريفات الجديدة، متعهدة بتكثيف الجهود في المفاوضات مع الولايات المتحدة.وأصدرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة هذا الموقف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء مباشرة بعد نشر ترامب للرسالة على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات الكورية الجنوبية المرسلة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 1 أغسطس.وقالت الوزارة إنه منذ تولي إدارة "لي جيه ميونغ" السلطة، انخرطت الحكومة في مفاوضات مكثفة قائمة على مبدأ وضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، ولكن لم يكن هناك وقت كافٍ للتوصل إلى اتفاقات بشأن جميع القضايا.وأضافت الوزارة أنه في الفترة المتبقية حتى 1 أغسطس، ستكثف الحكومة جهودها للوصول إلى نتيجة تفاوضية مفيدة للطرفين لمعالجة أوجه عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية بسرعة، كما ستسعى إلى معالجة قضية العجز التجاري، وهي مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، من خلال تحسين القواعد واللوائح المحلية، وسوف تسعى أيضا إلى النهوض بالصناعات الرئيسية من خلال التعاون الصناعي بين البلدين.