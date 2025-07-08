مؤشر كوسبي يرتفع قليلا مع ترقب المستثمرين للموعد النهائي للرسوم الجمركية

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ارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب "كوسبي" قليلا أمس الاثنين، مع ترقب المستثمرين لتقدم محتمل في محادثات التجارة بين كوريا والولايات المتحدة الأمريكية، قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو.وارتفع مؤشر كوسبي بمقدار 5.19 نقطة، أي بنسبة 0.17%، ليغلق عند ثلاثة آلاف و59.47 نقطة.ويرى المحللون أن زيادة الرسوم الجمركية التي ستقررها إدارة ترامب في الأول من أغسطس تجعل المستثمرين يراقبون المفاوضات عن كثب، حيث إن نتائجها، بما في ذلك التمديدات المحتملة لبعض الدول لإبرام اتفاقيات بشأن الرسوم الجمركية، قد تُقدم مؤشرات على الخطوة التالية للسوق.وفي البورصة الكورية، ارتفع سهم شركة إس كي هاينكس العملاقة للرقائق الإلكترونية بنسبة 0.18%، وارتفع سهم شركة كي تي & جي للتبغ بنسبة 5.09%، وارتفع سهم شركة إل جي إنرجي المصنعة للبطاريات بنسبة 1.45%، وارتفع سهم شركة إتش دي هيون ديه الرائدة في بناء السفن بنسبة 1.15%.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر كوسداك الخاص بشركات التكنولوجيا، بمقدار 2.66 نقطة، أي بنسبة 0.34%، ليغلق عند 778.46 نقطة.