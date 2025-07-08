البرلمان الكوري يعقد جلسات استماع لتأكيد تعيين وزيري التوحيد والخارجية

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وافقت لجنة برلمانية دائمة على خطة لعقد جلسات استماع لتأكيد تعيين المرشح لمنصب وزير التوحيد "تشونغ دونغ يونغ"، والمرشح لمنصب وزير الخارجية "تشو هيون"، الأسبوع القادم. وأقرت لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد هذا الاقتراح خلال جلسة عامة أمس الاثنين، حيث من المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع الخاصة بتشونغ في الساعة العاشرة من صباح يوم 14 يوليو، وجلسة الاستماع الخاصة بتشو مباشرة بعد الاحتفال الرسمي بيوم الدستور في 17 يوليو.واتفقت الأحزاب السياسية على مواصلة المشاورات بشأن قوائم الشهود، حيث لم يتم حل الخلافات بينها حتى الآن.يذكر أن تشونغ نائب برلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم لخمس فترات، وقد شغل سابقا منصب وزير التوحيد في حكومة الرئيس السابق الراحل "روه مو هيون"، وقد زار بيونغ يانغ كمبعوث رئاسي خاص لإجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي آنذاك "كيم جونغ إيل". أما تشو فهو دبلوماسي محترف سابق أمضى عقودا في التعامل مع قضايا الدبلوماسية متعددة الأطراف والتجارية، حيث شغل منصبي النائب الأول والثاني لوزير الخارجية ورئيس البعثة الكورية الدائمة لدى الأمم المتحدة.