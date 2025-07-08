مستشار الأمن القومي الكوري يناقش الرسوم الجمركية مع وزير الخارجية الأمريكي

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أجرى مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "وي سونغ لاك" محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" تمت خلالها مناقشة القضايا العالقة بين البلدين.وأفاد المكتب الرئاسي الكوري اليوم الثلاثاء بأن الجانبين أجريا خلال الاجتماع الذي عُقد في واشنطن أمس الاثنين مناقشات معمقة حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك التبادلات رفيعة المستوى.وفيما يتعلق بالمفاوضات التجارية الجارية حاليا، أكدت كوريا الجنوبية على ضرورة مواصلة البلدين للمشاورات بما يعزز التحالف الثنائي في إطار أوسع. وأعرب المكتب الرئاسي عن أمله في عقد قمة بين البلدين في أقرب وقت ممكن لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين في مختلف القضايا العالقة. ووفقا للمكتب الرئاسي، فقد وافق الجانب الأمريكي على هذا الرأي، مشيرا إلى أنه على الرغم من إرسال رسائل تتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية أمس إلى بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كوريا الجنوبية، إلا أنه لا يزال هناك وقت حتى الأول من أغسطس.وأعربت الولايات المتحدة عن أملها في استمرار التواصل الوثيق مع كوريا الجنوبية للتوصل إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ. كما اتفق الجانبان أيضا على التنسيق الوثيق في مجال التعاون في بناء السفن، نظرا لأن حشد قدرات كل من الحكومتين والقطاعات الصناعية أمر أساسي لتحقيق تعاون عملي ذي منفعة متبادلة في هذا المجال.