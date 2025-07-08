سام سونغ للإلكترونيات تتوقع انخفاض أرباحها في الربع الثاني بنسبة 56%

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أعلنت شركة سام سونغ للإلكترونيات اليوم الثلاثاء أن أرباحها التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام انخفضت على الأرجح بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي.وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة في تقريرها الأوليّ حول الأرباح، إنه من المرجح أن تحقق أرباحا تشغيلية قدرها 4.6 تريليون وون للفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض نسبته 55.94% مقارنة بالعام الماضي.ويعد هذا المبلغ أقل بنسبة 23% من تقديرات السوق البالغة ستة تريليونات وون.وقدّرت سام سونغ أن مبيعاتها انخفضت بنسبة 0.09% على أساس سنوي خلال هذه الفترة لتصل إلى 74 تريليون وون، مشيرة إلى أن قسم حلول الأجهزة سجل انخفاضا في الأرباح بسبب تعديلات قيمة المخزون وتأثير القيود الأمريكية على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الصين.