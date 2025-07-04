الزعيم الكوري الشمالي يزور قصر الشمس بمناسبة الذكرى الـ31 على وفاة جده

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" زار قصر الشمس في جبل "كُم سو" بمناسبة مرور 31 عاما على وفاة جده "كيم إيل سونغ" مؤسس كوريا الشمالية.وأوضح التقرير أن عددا من كبار المسؤولين في المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم،قد رافقوا كيم خلال الزيارة، حيث أكد على أن الحياة الثورية وإنجازات الزعيمين الراحلين سوف تتألق إلى الأبد، إلى جانب الرخاء اللامتناهي الذي تعيشه كوريا الشمالية الاشتراكية، على حد قوله.الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية كانت تنشر أخبار تحركات كيم في اليوم التالي للحدث، لكنها نقلت خبر زيارته لقصر الشمس بسرعة نسبية في اليوم نفسه.ولا تُعتبر ذكرى وفاة كيم إيل سونغ لهذا العام عيدا عشريا حسبما تُقدّر كوريا الشمالية، لذا فمن المتوقع أن تُقام بهدوء.