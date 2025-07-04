اليونسكو توافق على طلب ياباني بعدم مناقشة تاريخ موقع مثير للجدل مع كوريا

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صوتت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو لصالح اقتراح اليابان بعدم تناول القضايا التاريخية ذات الصلة بجزيرة "غون هام"، التي كانت موقعا للتعبئة القسرية للعمال الكوريين خلال فترة الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية، والتي أدرجت ضمن التراث العالمي لليونسكو في عام 2015.وكانت الحكومة الكورية قد سعت إلى طرح هذه القضية على جدول أعمال اليونسكو بناء على تعهد اليابان بشرح الحقائق التاريخية ذات الصلة بذلك الموقع، وعدم التزام الحكومة اليابانية بذلك التعهد طوال السنوات العشر الماضية، وبالتالي أجرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تصويتا سريا أمس، وافق فيه سبع من الدول الأعضاء على طلب اليابان بعدم إدراج تلك القضية، ومعارضة 3 أصوات، وامتناع 8 عن التصويت، وبطلان 3 أصوات.وردا على ذلك، أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أسفها وأكدت أنها ستواصل مطالبة اليابان بالوفاء بوعدها. كما أعرب المكتب الرئاسي الكوري اليوم عن الأسف لعدم اعتماد طلب كوريا بتضمين تلك القضية في جدول أعمال اليونسكو، وأكد أنه سيواصل إثارة هذه القضية في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في المستقبل.