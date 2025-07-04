كوريا تستقبل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال الكندي

قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الاثنين إن مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي، الذي تشارك فيه مؤسسة كوريا للغاز كمستثمر رئيسي، قد أكمل مرحلته الأولى وبدأ تصدير الغاز الطبيعي عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال.ويُعد هذا أول مشروع كندي واسع النطاق لتصدير الغاز الطبيعي المسال بعد استثمار ضخم في البنية التحتية، وقد تم الترويج له لتنويع صادرات الغاز الطبيعي إلى آسيا.وكانت كوريا الجنوبية وجهة أول ناقلة تحمل الغاز الطبيعي المسال الكندي.يذكر أن مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي يتضمن مجمعا لتسييل الغاز الطبيعي ومنشأة للتصدير في منطقة "كيتيمات" على الساحل الغربي لمنطقة كولومبيا البريطانية في كندا.وقد صدر قرار الاستثمار في المشروع في عام 2018، ويبلغ حجمه 48 مليار دولار كندي.وتبلغ استثمارات شركة "شل" للطاقة في هذا المشروع 40% من قيمته، وتولت قيادته، بينما شاركت المؤسسة الكورية للغاز الطبيعي بنسبة5%، وشركة "بتروتشاينا" الصينية الحكومية بـ15%، وشركة "بتروناس" الماليزية الحكومية بـ25% وشركة "ميتسوبيشي" اليابانية بـ16%.ويضم مجمع تسييل الغاز الطبيعي منشأتين قادرتين على إنتاج حوالي 14 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.ومن المتوقع أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية للمشروع بعد اكتمال مرحلته الثانية.