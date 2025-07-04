المحكمة تنظر غداً في مذكرة توقيف الرئيس السابق يون

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تم تحديد موعد لعقد جلسة لمحكمة سيول المركزية في الساعة الثانية والربع من بعد ظهر الغد الأربعاء، برئاسة القاضي "نام سيه جين"، للنظر في طلب النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق "يون صوك يول".ومن المتوقع أن يحضر الرئيس السابق يون أمام المحكمة مع فريقه القانوني لإبداء رأيه بأن الاعتقال سيكون غير عادل.وكانت النيابة العامة قد قدّمت طلبا إلى المحكمة من 66 صفحة لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون.ويتضمن الطلب خمسةاتهامات، تشمل إساءة استخدام السلطة، وعرقلة ممارسة الحقوق، وتزوير وثائق رسمية، وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة.ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرارحول ما إذا كان الرئيس السابق يون الذي أطلق سراحه في شهر مارس الماضي بعد قرار المحكمة بإلغاء احتجازه، سيتم اعتقاله مرة أخرى بعد 4 أشهر.