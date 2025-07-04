معرض للويب تون الكوري ينطلق من القاهرة ويزور 4 مدن عالمية أخرى

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، والمعهد الكوري لتطوير المحتويات أمس إنهما سيقيمان معرضا بعنوان"عالَم الكوميكس الكوري" في 5 دول، هي: مصر والمجر وكندا والصين واليابان، بدءا من شهر يوليو الجاري وحتى شهر أكتوبر القادم.وقد بدأ المعرض المتجول بالفعل في المركز الثقافي الكوري في العاصمة المصرية "القاهرة" في الأول من يوليو، وسيستمر هناك حتى نهاية هذا الشهر، حيث يتم التركيز على ويبتون بعنوان "جحيم" من تأليف الفنانين "يون سانغ هو" و"تشيه كيو سوك"، والذي تم إنتاجه كمسلسل فيديو وحظي باهتمام عالمي. كما أقيمت فعالية "لقاء مع الفنان"، حيث التقى فيها الفنان "تشيه" بالجمهور المصري.وسوف يتوجه المعرض بعد ذلك إلى العاصمة المجرية بودابست ثم مدينة أوتاوا الكندية، ثم مدينة تشانغهاي الصينية في شهر سبتمبر، وأخيرا مدينة أوساكا اليابانية في أكتوبر.وقال المعهد الكوري لتطوير المحتويات إن المعرض لا يقتصر على تقديم المحتويات فقط بل سيتيح أيضا فرصة لتكوين تعاطف مع القراء العالميين وبناء قاعدة لنمو الويبتون الكوري في الأسواق العالمية.