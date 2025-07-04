الرئيس الكوري يدعو لتضافر الجهود من أجل تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية

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دعا الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى تضافر الجهود بين الوزارات لتصبح كوريا الجنوبية من بين أكبر أربع قوى دفاعية على مستوى العالم.جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم في المكتب الرئاسي، حيث قال الرئيس إن الصناعة الدفاعية تعدّ محركا جديدا لنمو الاقتصاد الوطني، وأساسا متينا للقدرة الدفاعية الوطنية.وطالب الوزارات والهيئات الحكومية ببذل جهود مشتركة لتنمية المواهب والاستثمار في البحث والتطوير، وتوسيع قنوات البيع الخارجية، كما دعا إلى النظر في إنشاء مركز تحكم لتعزيز الصناعات الدفاعية، بما يُسهم في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في أن تصبح كوريا الجنوبية من بين أكبر أربع قوى دفاعية عالمية، وتنظيم اجتماعات لاستراتيجية تعزيز صادرات الصناعات الدفاعية.وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى إبرام عقد لتصدير الدبابات الكورية من طراز كي 2 بقيمة 9 تريليونات وون إلى بولندا، وأضاف أنه لم يكن لدى كوريا الجنوبية حتى ولو دبابة واحدة خلال الحرب الأهلية الكورية، ولكن في غضون 75 عاما، أصبحت كوريا الجنوبية عاشر أكبر قوة دفاعية على مستوى العالم.