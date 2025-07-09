كوسبي يرتفع بحوالي 2% مع تمديد الولايات المتحدة لمحادثات التجارة

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب "كوسبي" للجلسة الثانية على التوالي، أمس الثلاثاء، حيث رحب المستثمرون برسائل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى الشركاء التجاريين التي مددت الموعد النهائي لمحادثات الرسوم الجمركية حتى الأول من شهر أغسطس القادم.وارتفع مؤشر كوسبي بمقدار 55.48 نقطة، أي بنسبة 1.81%، ليغلق عند 3114.95 نقطة.وقد أثارت رسالة الرئيس الأمريكي التي تؤكد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكورية الجنوبية اعتبارا من يوم 1 أغسطس قلق المستثمرين، إلا أن الرسالة تجاهلت أيضا الشكوك حول سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، مما خفف من غموض السوق.وكانت أسهم القطاع المالي والطاقة من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت أسهم مجموعة هانا المالية بنسبة 10.27%، ومجموعة اوري المالية بنسبة 8.32%، وشركة سام سونغ للتأمين ضد الحرائق بنسبة 5.11%، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية بنسبة 4.46%، وشركة دوسان للطاقة بنسبة 5.88%.كما ارتفع مؤشر كوسداك الخاص بشركات التكنولوجيا، بنسبة 0.74%، ليغلق عند 784.24 نقطة.