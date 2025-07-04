الطلب على الطاقة يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق وسط موجة الحر الشديدة

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طمأنت الحكومة الكورية المواطنين أمس الثلاثاء بأن إمدادات الكهرباء في البلاد لا تزال مستقرة، حيث ارتفع الطلب على الطاقة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وسط موجة الحر الشديدة طويلة الأمد. ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، ارتفع الحد الأقصى للطلب على الكهرباء إلى 93.4 غيغا واط يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له في شهر يوليو.وأوضحت الوزارة أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، تجاوز الطلب على الكهرباء في أوائل يوليو النطاق المتوقع، مشيرة إلى أن الحكومة تتوقع استقرار العرض والطلب، إذ تحتفظ بأكثر من عشرة غيغا واط من الاحتياطي.وبالنظر إلى أن احتياطيات الكهرباء بلغت حوالي غيغا واط واحد خلال انقطاع التيار الكهربائي في سبتمبر 2011، فإن الاحتياطي الحالي يُعتبر كافيا.وقد زار النائب الثاني لوزير التجارة والصناعة والطاقة "لي هو هيون"، محطة "شين يانغ جيه" الفرعية، التي تزود منطقة سيول الكبرى بالكهرباء، لتفقد إجراءات الاستعداد لفصل الصيف، وضمان حصول جميع المواطنين على الكهرباء دون مشاكل.وأوضحت الوزارة أيضا أنها بدأت في تقديم قسائم طاقة للفئات الضعيفة من أوائل هذا الشهر، كما أنجزت مشروعا لتركيب مكيفات هواء في 18 ألف منزل لأسر من ذوي الدخل المحدود، و500 منشأة رعاية اجتماعية في جميع أنحاء البلاد.