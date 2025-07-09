الحزب الحاكم يُشكّل فريق عملٍ لرصد سوء سلوك النيابة العامة

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شكّل الحزب الديمقراطي الحاكم فريق عملٍ للرد على سوء سلوك النيابة العامة ودفع الجهود الهادفة إلى إصلاحها.وفي كلمته خلال حفل تدشين فريق العمل، وعد "كيم بيونغ كي" القائم بأعمال رئيس الحزب الديمقراطي وزعيم تكتله البرلماني، بإجراء تحقيقٍ شاملٍ لحل مشكلة التدخل السياسي من جانب النيابة العامة، وإجراء التغييرات اللازمة.وطالب كيم باعتذارٍ من النيابة العامة عن إجرائها ما وصفه بـ"التحقيقات المُخطط لها والمُتلاعب بها والمُستهدفة".ويُعدّ فريق العمل منظمة داخل الحزب تُعنى بالتحقيق في قضايا النيابة العامة التي تُعتبر مسببة للمشاكل.وكان الرئيس "لي جيه ميونغ" قد صرح الأسبوع الماضي بأن إطار إصلاح النيابة العامة قد يكتمل بحلول عطلة عيد الحصاد، "تشوسوك"، في شهر أكتوبر القادم.