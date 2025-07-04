سيول تسعى للتعاونٍ الصناعيٍّ مع واشنطن بهدف تخفيف الرسوم الجمركية

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية إن وزير التجارة "يو هان كو"، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، يسعى إلى إقامة تعاونٍ ثنائيٍّ مع الجانب الأمريكي، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، وذلك خلال المحادثات التي يجريها مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك".ووفقا لوزارة التجارة في سيول أمس الثلاثاء، أكد الوزير "يو" أن كوريا الجنوبية ستكون الشريك الأمثل لإعادة بناء قطاع التصنيع الأمريكي، مشيرا إلى قدراتها في الصناعات المتطورة والتصنيع وسلاسل التوريد الصناعية.وشدد الوزير الكوري على أن رفع أو تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على واردات السيارات والصلب الكورية الجنوبية أمرٌ أساسي لتنفيذ مشاركة التصنيع المقترحة، وأن مثل هذه الإجراءات يجب أن تُدرج في الاتفاق النهائي.وتعهد الوزير "يو" ببذل قصارى جهده لتعزيز التعاون وتحقيق نتائج تعود بالنفع على الطرفين قبل سريان الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 25% على كوريا الجنوبية في الأول من أغسطس القادم.ومن المقرر أن يستأنف الوزيران الكوري والأمريكي مفاوضاتهما اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.