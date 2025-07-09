الحكومة الكورية تقول إنها تجنبت أسوأ سيناريو بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

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خلص المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إلى أن الحكومة قد تجنبت أسوأ سيناريو محتمل بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، بعد تلقيها رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى خططه لفرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% اعتبارا من الأول من شهر أغسطس القادم.وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء، صرحت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" بأن كوريا تُقدّر الوقت الإضافي المُتاح للمفاوضات حتى 1 أغسطس. وأضافت أن مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك" يزور الولايات المتحدة أيضا لإجراء محادثات رفيعة المستوى، بهدف التوصل إلى نتائج أكثر إيجابية للبلاد.وردا على سؤال حول إمكانية عقد قمة بين رئيسيْ البلدين قبل الموعد النهائي للمفاوضات، قالت كانغ إن الحكومة تواصل جهودها لتسوية غموض الرسوم الجمركية بسرعة، وسوف تستخدم مختلف القنوات الدبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية الكورية.وطلبت المتحدثة تفهم صعوبة الكشف عن المزيد من التفاصيل حول القمة المحتملة، حيث لا تزال المشاورات جارية بين الجانبين.