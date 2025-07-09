عائلات المختطفين في كوريا الشمالية تدعو لوقف المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ

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أعلن اتحاد عائلات الكوريين الجنوبيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية أنه سيتوقف عن إرسال المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود.وخلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة "إيم جين جاك" في مدينة "باجو" الواقعة على بُعد سبعةكيلومترات فقط إلى الجنوب من المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، ناشد رئيس الاتحاد "تشيه صونغ ريونغ" المجموعات الأخرى الانضمام إليه في تعليق حملات المنشورات، كما دعا الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى تهيئة مناخ يُعزز التواصل بين الكوريتين، مشددا على ضرورة إجراء الحوار مع الشمال بسرعة، حتى لو كان خلف أبواب مغلقة.يذكر أنه منذ بداية هذا العام أطلقت هذه المجموعة المدنية بالونات إلى كوريا الشمالية ثلاث مرات، في أبريل ومايو ويونيو، على الرغم من جهود السلطات للحد من هذه الأنشطة وسط تصاعد التوتر على طول الحدود بين الكوريتين.وقد حملت البالونات منشورات تحتوي على معلومات عن المختطفين ورسائل تدعو إلى إعادتهم إلى وطنهم.وردا على ذلك، أمرت إدارة الرئيس "لي" باتخاذ تدابير وقائية لوقف إطلاق المنشورات "غير القانونية" كجزء من جهود أوسع لإعادة بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.