عدد الأمراض المرتبطة بالحرارة هذا العام أكثر من ضعف العدد في عام 2024

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بلغ عدد الإصابات بالأمراض المرتبطة بالحرارة هذا العام في كوريا الجنوبية ضعف العدد المماثل في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب موجة الحر القياسية المستمرة حاليا.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء، تم إدخال 98 شخصا إلى غرف الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة أول من أمس فقط.وخلال الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو، زاد العدد التراكمي لهذا العام، البالغ 961 مريضا في حوالي 500 غرفة طوارئ، بأكثر من الضعف مقارنة بـ478 مريضا في العام السابق.وقد لقي سبعة أشخاص حتفهم بسبب الحر حتى الآن هذا العام، أي أكثر من ضعف عدد الوفيات الثلاثة في نفس الفترة من العام الماضي.وقد أصيب 56.1% من المرضى بإجهاد حراري، و20.4% بضربات شمس، و12.8% أبلغوا عن إصابتهم بتقلصات حرارية.