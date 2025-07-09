انطلاق مهرجان كانغ وان - تشون تشُن الثقافي العالمي للتيكوندو لعام 2025

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انطلق مهرجان "كانغ وان - تشون تشُن" الثقافي العالمي للتيكوندو لعام 2025 بعد ظهر أمس الثلاثاء، بحفل ترحيب رسمي أقيم في استاد "سونغ هام" الرياضي بمدينة “تشون تشُن".وحضر الحدث حوالي ألف شخص، بمن فيهم رئيس الاتحاد العالمي للتيكوندو "تشيه تشونغ وان"، ورئيس الاتحاد الآسيوي للتيكوندو "لي كيو سوك"، ورئيس رابطة التيكوندو الكورية "يانغ جين بانغ".وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس الاتحاد العالمي للتيكوندو إن التيكوندو ليس مجرد رياضة، بل هو لغة مشتركة تحتوي على قيم الاحترام وضبط النفس والوئام، متوقعا مهرجانا تتم فيه مشاركة هذه القيم خارج المنافسة والحدود والاختلافات الثقافية.وسوف يشارك حوالي ثلاثة آلاف و500 رياضي من 45 دولة في فعاليات مختلفة حتى يوم الأحد القادم، بما في ذلك بطولة كأس العالم للفرق.وسوف تُقام بطولة "تشون تشُن كوريا" الدولية المفتوحة للتيكوندو لعام 2025 عقب المهرجان الثقافي الذي يبدأ يوم 15 يوليو، حيث يتنافس حوالي ألفي رياضي من 45 دولة في فئتيْ "كيوروغي" و"بوم سيه".