ترامب يدعو كوريا الجنوبية إلى تحمل تكاليف دفاعها

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه يتوجب على كوريا الجنوبية أن تتحمل تكاليف دفاعها وزيادة تكاليف وجود القوات الأمريكية.جاء هذا التصريح خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، حيث ادعى الرئيس الأمريكي أن كوريا الجنوبية تدفع مبالغ ضئيلة جدا مقابل وجود القوات الأمريكية لديها.وأضاف أن كوريا الجنوبية تجني أموالا طائلة، ووصفها بأنها دولة جيدة جدا، لكن عليها أن تدفع تكاليف جيشها.كما زعم ترامب أن الولايات المتحدة أعادت بناء كوريا الجنوبية وظلت هناك، لكن كوريا تدفع للولايات المتحدة مبالغ زهيدة جدا مقابل وجود القوات الأمريكية هناك.وادعى ترامب أن الولايات المتحدة قدمت دعما عسكريا مجانيا لكوريا الجنوبية، وأضاف أنه يجب على كوريا الجنوبية دفع عشرة مليارات دولار سنويا للولايات المتحدة.كما ادّعى ترامب أن وجود القوات الأمريكية يُمثل فائدة اقتصادية كبيرة للدول التي استضافتها، وقال خطأً إن هناك 45 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، بينما العدد الفعلي هو حوالي 28 ألفا.