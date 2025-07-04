ترامب يخطط لفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات والأدوية

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على واردات بلاده من أشباه الموصلات والأدوية.وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، حيث قال إنه سيعلن عن رسوم جمركية على الأدوية والرقائق الإلكترونية وغيرها.ولم يقدم تفاصيل محددة حول معدل الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية أو توقيت فرضها، أما بالنسبة للأدوية، فقد أشار إلى أنه سيتم منح شركات الأدوية مهلة تتراوح بين ستة أشهر وعام من أجل التكيف قبل سريان الرسوم، محذرا من أن الأدوية المستوردة ستواجه رسوما جمركية تصل إلى 200%.كما صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على وارداتها من النحاس. ومن ناحية أخرى، قال وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" إنه من المرجح أن يتم تطبيق معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديد على النحاس بحلول نهاية هذا الشهر أو ربما في الأول من أغسطس.