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السياسية

المحكمة تعقد جلسة استماع اليوم بشأن مذكرة توقيف الرئيس السابق يون

Write: 2025-07-09 10:19:14

المحكمة تعقد جلسة استماع اليوم بشأن مذكرة توقيف الرئيس السابق يون

Photo : YONHAP News

ستراجع محكمة سيول المركزية في الساعة 2:15 من بعد ظهر اليوم الأربعاء طلب فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق "يون صوك يول".
ويواجه يون تهما متعددة، منها إساءة استخدام السلطة، وعرقلة ممارسة الحقوق، وتزوير وثائق عامة، وعرقلة أداء واجب عام خاص.
ويأتي هذا الطلب بعد حوالي أربعة أشهر من إلغاء المحكمة لأمر اعتقاله السابق في القضية نفسها.
ومن المتوقع أن ينتظر يون، بعد جلسة الاستماع، قرار المحكمة في مركز احتجاز سيول في "أوي وانغ" بمقاطعة "كيونغ كي".
وتعتزم الشرطة نشر حوالي ألفي ضابط وحوالي 350 قطعة من المعدات، مثل أسوار السلامة، حول المحكمة، حتى تُعلن قرارها بشأن مذكرة التوقيف.
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