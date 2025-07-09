عقوبات أمريكية على عميل كوري شمالي بسبب توظيف عمال تكنولوجيا المعلومات

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عميل سيبراني كوري شمالي بسبب أنشطة غير قانونية تتعلق بمجموعة القرصنة "أندارييل" المرتبطة بكوريا الشمالية.وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء عن فرض عقوبات على ما وصفه بـ"عميل سيبراني خبيث" يُدعى "سونغ كوم هيوك"، بالإضافة إلى شخص آخر وأربع شركات تقع مقراتها في كوريا الشمالية وروسيا.ويُزعم أن سونغ سهّل مخطط توظيف عمال تكنولوجيا المعلومات، حيث يُمنح كوريون شماليون وآخرون يعملون من الصين وروسيا هويات أمريكية مزيفة للحصول على وظائف عن بُعد في شركات أمريكية وتحقيق إيرادات لكوريا الشمالية.وأوضحت وزارة الخزانة أنه في بعض الحالات، زرع هؤلاء العمال برمجيات خبيثة في شبكات الشركات لأغراض استغلال إضافية.وسوف يواجه الخاضعون للعقوبات تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، ويُمنعون من السفر إلى الولايات المتحدة أو التعامل مع الأمريكيين.