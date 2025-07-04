ترامب يؤكد عدم تمديد موعد فرض الرسوم الجمركية في 1 أغسطس

Photo : KBS News

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الثلاثاء أنه لن يمدد الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس القادم لتطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على 14 دولة، بما فيها كوريا الجنوبية، وذلك بعد يوم واحد من إبداء مرونة بشأن هذا الموعد.وكان "ترامب" قد صرح للصحفيين أول من أمس الاثنين خلال حفل عشاء بأن الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس ثابت، لكنه ليس ثابتا بنسبة 100%.وعند الإلحاح عليه بشأن ما إذا كانت الرسائل التي بعث بها إلى 14 دولة هي عرضه النهائي، أجاب "ترامب" بأنه عرض نهائي ولكن إذا اتصلوا به بعروض مختلفة وأعجبته، فسوف يتقبلها.وأضاف "ترامب" في منشور كتبه على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن الموعد لم يتغير ولن يتغير في المستقبل.