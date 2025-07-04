كوريا الجنوبية تعيد 6 كوريين شماليين ضلوا طريقهم في البحر

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أعادت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء 6 مواطنين كوريين شماليين عبر البحر الشرقي كان قد تم إنقاذهم جنوبي خط الحدود في البحرين الشرقي والغربي، في شهري مارس ومايو الماضيين.وبحسب وزارة التوحيد الوطني في سيول، عبر قارب كان يُقِل أولئك الكوريين الشماليين، خطَ الحدود في البحر الشرقي في الساعة الثامنة و56 دقيقة من صباح اليوم، والتقى بسفينة دورية كورية شمالية في الساعة التاسعة و24 دقيقة من صباح اليوم، حيث تم تسليمهم للجانب الكوري الشمالي.وكان قد تم أيضا إنقاذ مواطنَيْن كوريين شماليين في البحر الغربي يوم السابع من مارس، و4 آخرين في البحر الشرقي يوم السابع والعشرين من مايو، بعد أن انجرفوا في البحر.وتبين أن المواطنين الكوريين الشمالين الستة أعربوا عن رغبتهم القوية في العودة إلى كوريا الشمالية منذ بداية التحقيقات التي أجرتها معهم السلطات الكورية الجنوبية.وقال مسؤول في وزارة التوحيد الوطني إن الوزارة عملت على إعادة المواطنين الكوريين الشماليين بسرعة وأمان بالتعاون مع الجهات المعنية، بناء على منطلقات إنسانية.وأضاف أنه خلال عملية الإعادة تم التأكد عدة مرات من أن قرار العودة نابع من إرادتهم الحرة، مشيرا إلى أنه تم تأمين حمايتهم وسلامتهم حتى لحظة إعادتهم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.