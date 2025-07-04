كوريا الشمالية تدعو للولاء لكيم جونغ أون في ذكرى وفاة مؤسسها كيم إيل سونغ

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احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى الـ31 على وفاة مؤسسها الزعيم الأسبق "كيم إيل سونغ"، ودعت أفراد الشعب إلى الولاء عبر الأجيال لحفيده الزعيم الحالي "كيم جونغ أون".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن جميع أبناء الشعب في أنحاء البلاد أحيوا، بكل إجلال ووقار، الذكرى الـ31 على وفاة "كيم إيل سونغ" مؤسس البلاد.وقال تقرير ىخر نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية أمس الثلاثاء إن "كيم جونغ أون" زار قصر "كوم سو سان" في بيونغ يانغ للترحم على على الزعيم الراحل الذي يرقد جثمانه هناك.وأشادت الصحيفة بإنجازات "كيم إيل سونغ"، ودعت إلى الولاء لـ"كيم جونغ أون"، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية طورت أقوى أسلحة في العالم، وأن قوة التكنولوجيا العسكرية للبلاد قد أصبحت راسخة تحت قيادة "كيم جونغ أون".