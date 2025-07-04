كوريا الشمالية تسعى لإنشاء أقسام جامعية متخصصة في الذكاء الاصطناعي

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تسعى كوريا الشمالية لإنشاء أقسام جامعية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم اليوم الأربعاء، أن الجلسة الموسعة للاجتماع العام الثاني عشر للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، والتي عقدت في نهاية شهر يونيو الماضي، قد ناقشت خطة لإصلاح الهياكل التعليمية، بحيث تقوم الجامعات بدمج الكليات والأقسام وإعادة هيكلتها هذا العام، ليتم من خلالها إنشاء أقسام جديدة، مشددة على أن الابتكارات، مثل إنشاء أقسام متخصصة ذات صلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، هي السبيل الأفضل لتأهيل الكوادر البشرية ذات المواهب.يشار إلى أن كوريا الشمالية التي تتمتع بأفضل مهارات قرصنة سيبرانية على مستوى العالم، تبدى اهتماما بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.وأشار الموقع الرسمي لجامعة "كيم إيل سونغ" في كوريا الشمالية في مقال نشره يوم السابع والعشرين من يونيو الماضي إلى أن معهد تقنيات الذكاء الاصطناعي التابع للجامعة قد حدد هدفا عالي المستوى يتمثل في استخدام تقنية "جي بي تي" لأداء المهام الذهنية نيابة عن البشر.ويرى المراقبون أن اهتمام كوريا الشمالية المتزايد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جاء لاستغلال هذه التكنولوجيا لدعم استقرار نظامها الحكم، وتعزيز أعمال المخابرات، وضمان مواكبة التغييرات العالمية التي سيجلبها الذكاء الاصطناعي.