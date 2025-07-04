6.5 تريليون وون زيادة في الديون الأسرية في كوريا في يونيو

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تبين أن قيمة الديون الأسرية في كوريا الجنوبية في شهر يونيو الماضي شهدت زيادة بمقدار 6.5 تريليون وون، مسجلة بذلك أعلى زيادة منذ شهر أغسطس من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الخدمات المالية اليوم الأربعاء، زاد إجمالي الديون الأسرية لدى القطاع المالي بمقدار 6.5 تريليون وون في شهر يونيو الماضي.وحسب القطاعات، قادت القروض العقارية الزيادة في إجمالي الديون الأسرية، حيث ارتفعت بمقدار 6.2 تريليون وون، منها 5.1 تريليون وون من البنوك، و1.1 تريليون وون من المؤسسات التمويلية غير المصرفية.وتوقعت لجنة الخدمات المالية أن يستمر اتجاه زيادة الديون الأسرية لمدة شهر إلى شهرين آخرين، على الرغم من تراجع طلبات الحصول على قروض عقارية بعد إعلان الحكومة عن قيود صارمة على الإقراض يوم السابع والعشرين من يونيو.