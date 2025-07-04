9 من كل 10 كوريين يعتبرون الولايات المتحدة أهم حليف لكوريا الجنوبية

اتضح أن 9 من بين كل 10 مواطنين كوريين جنوبيين يعتبرون الولايات المتحدة هي الحليف الأكثر أهمية، في حين يعتبر 13% منهم أن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "بيو" الأمريكية للأبحاث على مواطنين في 25 دولة، اعتبر 89% من الكوريين المشاركين في الاستطلاع الولايات المتحدة كأهم حليف لكوريا الجنوبية.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 95% من الإسرائيليين و78% من اليابانيين قالوا إن الولايات المتحدة تعد أهم حليف لبلديهم.وقد تم إجراء الاستطلاع على 1042 من المواطنين الكوريين البالغين خلال الفترة من الثامن والعشرين من فبراير وحتى التاسع والعشرين من مارس، أي في الفترة بين تولي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" منصبه وإعلان الحكومة الأمريكية عن فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية، وبالتالي فمن المحتمل ألا تعكس نتائج الاستطلاع تأثير هذه الرسوم الجمركية.وأجاب 40% من الكوريين الجنوبيين أن كوريا الشمالية هي التهديد الأكبر، فيما اعتبر 33% منهم أن الصين هي الخطر الرئيسي.وأجرت مؤسسة "بيو" الأمريكية للأبحاث هذا الاستطلاع على أكثر من 28 ألفا من المواطنين البالغين في 25 دولة خلال الفترة من الثامن من يناير وحتى السادس والعشرين من أبريل.