المحكمة توافق على اعتقال الرئيس السابق يون

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وافقت محكمة سيول المركزية على إصدار مذكرة توقيف جديدة للرئيس السابق "يون صوك يول" بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.وأصدرت محكمة سيول المركزية المذكرة في حوالي الساعة 2 من صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى المخاوف من أن الرئيس السابق قد يتلف الأدلة.وجاء القرار بعد حوالي 5 ساعات من انتهاء المحكمة من جلسة استماع لمراجعة طلب إصدار المذكرة، والتي استغرقت 7 ساعات تقريبا، بدءا من الساعة 2:15 من بعد ظهر أمس الأربعاء.وطلب فريق التحقيقات الخاص، الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، إصدار مذكرة توقيف بحق "يون" يوم الأحد بتهم إساءة استخدام السلطة، وعرقلة ممارسة الحقوق، وتزوير وثائق عامة، وعرقلة أداء واجب عمومي خاص.وأدت المذكرة الصادرة عن المحكمة إلى إعادة "يون" إلى مركز احتجاز سيول في مقاطعة "كيونغ كي" بعد 4 أشهر من إطلاق سراحه في مارس، عندما ألغت المحكمة نفسها أمر احتجازه السابق.