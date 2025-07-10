احتجاز الرئيس السابق يون مرة أخرى، وتوقعات بوضعه في الحبس الانفرادي

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أعيد احتجاز الرئيس السابق "يون صوك يول" بعد أن أصدرت محكمة سيول المركزية اليوم الخميس مذكرة توقيف بحقه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.وجاء قرار محكمة سيول المركزية بعد 124 يوما من إطلاق سراح "يون" في 8 مارس، عندما ألغت المحكمة نفسها أمر احتجازه السابق.وبعد جلسة المحكمة للنظر في طلب مذكرة التوقيف، تم نقل "يون" إلى مركز احتجاز سيول في "أوي وانغ"، بمقاطعة "كيونغ كي"، حيث انتظر قرار المحكمة في منطقة الانتظار.ومع إصدار مذكرة التوقيف، من المتوقع أن يتم نقل "يون" إلى مبنى الاحتجاز ويخضع لنفس الإجراءات مثل أي محتجز آخر، حيث يتم أولا التحقق من هويته وتخصيص رقم له كسجين، ثم يخضع لفحص طبي ويسلم متعلقاته الشخصية، ويرتدي زي المعتقلين، ويتم تصويره للاحتفاظ بصورة جنائية له.ومن المتوقع أن يتم احتجازه في زنزانة انفرادية تبلغ مساحتها حوالي 10 أمتار مربعة.