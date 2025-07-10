40% من كبار السن المعاقين يعيشون بمفردهم ويعانون من العزلة الاجتماعية

اتضح أن 4 من بين كل 10 أشخاص من ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما يعيشون بمفردهم، ويبلغ مستوى عزلتهم الاجتماعية ضعف مستوى عزلة نظرائهم غير المعاقين، وفقا لبيانات جديدة صدرت أمس الأربعاء.وقام معهد كوريا للتنمية للمعاقين بتحليل سمات كبار السن المعاقين واحتياجاتهم الاجتماعية وعلاقاتهم الاجتماعية وأنشطتهم الاقتصادية باستخدام بيانات من مسح أجرته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في عام 2023 لكبار السن.وفي نهاية العام الماضي، تجاوز عدد المسجلين من ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما 1.45 مليون شخص، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي عدد السكان المسنين.وكانت الإعاقات الجسدية هي أكثر الإعاقات شيوعا بنسبة 46.6%، وتلتها الإعاقات السمعية بنسبة 25.3%، والإعاقات البصرية بنسبة 9.7%، واضطرابات الدماغ بنسبة 9.5%.وكان أكثر من 77% من كبار السن ذوي الإعاقة يتلقون مساعدات من آخرين في حياتهم اليومية، وكان الكثير منهم في وضع لا يمكنهم فيه الحصول على المساعدة في الوقت المناسب عند الحاجة.ونظرا لأن العديد من هؤلاء الأشخاص يعانون من العزلة الاجتماعية، ويعانون من الشيخوخة والإعاقة، قال مسؤول من المعهد إن هناك حاجة إلى نهج سياسي دقيق لدعم معيشتهم.