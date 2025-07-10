الرئيس لي يمنع رئيسة لجنة الاتصالات الكورية من حضور اجتماعات مجلس الوزراء

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منع الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" رئيسة هيئة الرقابة الإعلامية من حضور اجتماعات مجلس الوزراء، بسبب استنتاج وكالة التدقيق الحكومية بأنها أظهرت تحيزا سياسيا.وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، قالت المتحدثة الرئاسية "كانغ يو جونغ" إن رئيسة لجنة الاتصالات الكورية "لي جين سوك" ستُستبعد من قائمة المشاركين في مجلس الوزراء اعتبارا من الأسبوع القادم.وأشارت المتحدثة إلى القرار الأخير لمجلس التدقيق والتفتيش بأن "لي" أدلت بتصريحات متحيزة سياسيا تنتهك قانون الموظفين العموميين الذي يحظر على الموظفين العموميين ممارسة الأنشطة السياسية.وفي أثناء ظهورها في جلسة للجنة برلمانية يوم الاثنين، ردت "لي" على سؤال حول مشروعات قوانين البث المثيرة للجدل التي تهدف إلى إعادة هيكلة إدارة محطات البث الإعلامي العامة في البلاد، بالقول إن الرئيس أمر لجنة الاتصالات الكورية بوضع خطة إعادة هيكلة خاصة بها.وانتقد الرئيس "لي" رئيسة لجنة الاتصالات الكورية خلال اجتماع مجلس الوزراء في اليوم التالي، مشددا على أن تفاصيل المناقشات المغلقة يجب ألا يتم تحريفها واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.وفي حديثها للصحفيين عقب الإعلان عن استبعادها من مجلس الوزراء، أعربت "لي" عن أسفها وأشارت إلى أن ولايتها تستمر حتى أغسطس، مما يشير إلى أنها لا تنوي الاستقالة على الرغم من دعوات من المعسكر الحاكم.